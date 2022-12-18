С 15 декабря украинские беженцы в Каталонии (Испания) смогут оформить денежную помощь от правительства.

Об этом сообщили на официальном портале правительства Каталонии.

Минимальный размер денежной помощи, которую предоставит украинцам в Каталонии 400 евро в месяц на человека. В то же время, за каждого ребенка будут добавлять 100 евро выплаты. Таким образом, украинская мать с ребёнком получит 500 евро в месяц.

Оформить денежную помощь от Каталонии имеют право беженцы, которые:

пострадали от полномасштабной войны;

зарегистрированные в муниципалитете Каталонии;

имеют ежемесячный доход менее 481 евро у взрослого;

имеют ежемесячный доход менее 629 евро у матери с ребенком.

Сейчас в Каталонии находятся немало украинцев: этот муниципалитет на втором месте после Валенсии по количеству граждан Украины, прибывших в Испанию после начала полномасштабной войны.

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