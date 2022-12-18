С 15 декабря украинские беженцы в Каталонии (Испания) смогут оформить денежную помощь от правительства.

Об этом сообщили на официальном портале правительства Каталонии.

Минимальный размер денежной помощи, которую предоставит украинцам в Каталонии 400 евро в месяц на человека. В то же время, за каждого ребенка будут добавлять 100 евро выплаты. Таким образом, украинская мать с ребёнком получит 500 евро в месяц.

жители ордло, Донбасс, переселенцы

Оформить денежную помощь от Каталонии имеют право беженцы, которые:

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  • пострадали от полномасштабной войны;
  • зарегистрированные в муниципалитете Каталонии;
  • имеют ежемесячный доход менее 481 евро у взрослого;
  • имеют ежемесячный доход менее 629 евро у матери с ребенком.

Сейчас в Каталонии находятся немало украинцев: этот муниципалитет на втором месте после Валенсии по количеству граждан Украины, прибывших в Испанию после начала полномасштабной войны.

Германия, беженцы, переселенцы

Напомним, энергетики ввели новые графики отключения света – как изменилась ситуация с электроснабжением.

Также сообщалось, что цены в магазинах изменятся из-за отключения электроэнергии.

Кроме того, Politeka.net писала, что делать украинцам, если света нет 6-7 часов.