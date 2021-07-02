Батько Артема Довбыка прокоментував скандал навколо сина
Нападник "Дніпро - 1" через кілька хвилин проведених на полі став відомим на всю країну - саме він забив переможний гол у ворота шведів.
У післяматчевому інтерв'ю Артем прокоментував результат збірної російською мовою, чим викликав критику з боку деяких українців.
Зокрема, письменниця Лариса Ніцой назвала його "марсіанином" та "московитом".
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Батько українського нападника в коментарі BBC запевнив, що його син чудово знає рідну мову.
"Артем вдома з нами українською розмовляє. То просто у них в командах всі російськомовні, то і він ось так звик. Але коли до нас приїжджає, то базікає так само як ми", - зазначив Олександр Довбик.
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