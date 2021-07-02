Нападник "Дніпро - 1" через кілька хвилин проведених на полі став відомим на всю країну - саме він забив переможний гол у ворота шведів.

"Артем вдома з нами українською розмовляє. То просто у них в командах всі російськомовні, то і він ось так звик. Але коли до нас приїжджає, то базікає так само як ми", - зазначив Олександр Довбик.

Нагадаємо, що українців не пустять на матч з Англією в Італії: озвучені суворі правила.

Як повідомляла Politeka, Андрія Шевченка дорікнули за прес-конференції російською.

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