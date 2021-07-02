Отец Артема Довбыка прокомментировал скандал вокруг сына

Нападающий "Днепр-1" спустя несколько минут проведенных на поле стал известным на всю страну - именно он забил победный гол в ворота шведов.

В послематчевом интервью Артем прокомментировал результат сборной на русском языке, чем вызвал критику со стороны некоторых украинцев.

В частности, писательница Лариса Ницой назвала его "марсианином" и "московытом".

Отец украинского нападающего в комментарии BBC заверил, что его сын прекрасно знает родной язык.