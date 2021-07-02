Отец Артема Довбыка прокомментировал скандал вокруг сына
Нападающий "Днепр-1" спустя несколько минут проведенных на поле стал известным на всю страну - именно он забил победный гол в ворота шведов.
В послематчевом интервью Артем прокомментировал результат сборной на русском языке, чем вызвал критику со стороны некоторых украинцев.
В частности, писательница Лариса Ницой назвала его "марсианином" и "московытом".
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Отец украинского нападающего в комментарии BBC заверил, что его сын прекрасно знает родной язык.
"Артем дома с нами на украинском разговаривает. То просто у них в командах все русскоязычные, то и он вот так привык. Но когда к нам приезжает, то болтает так же как мы", - отметил Олександр Довбык.
Напомним, что украинцев не пустят на матч с Англией в Италии: озвучены строгие правила.
Как сообщала Politeka, Андрея Шевченко упрекнули за пресс-конференции на русском.
Также Politeka писала, что победный гол команды Шевченко довел россиян до истерики, видео: "Украина, Украина!".