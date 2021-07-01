Чого тільки не буває

Наречений відмовився від весілля в день церемонії

27-річний чоловік з Індії Рамакант Патра нещодавно мав одружитися. Але несподівано скасував весілля і буквально втік в день торжества.

Про причини такого вчинку повідомило видання News 18.

Дивна історія почалася 30 червня. Так, 27-річний Рамакант Патра прибув на церемонію весілля в Джайпур. Його вітала 27-річна наречена і її сім'я, які запросили на обід перед весіллям.

Наречений зажадав, щоб йому подали баранину з каррі. Коли такої страви не виявилося, розгорілася суперечка, яка швидко загострилася. Все закінчилося тим, що він вийшов з дому і більше не повернувся, оголосивши про припинення церемонії. Після цього зупинився у родича поблизу.

Незабаром сім'я нареченої пішла на його пошуки. Вони змогли знайти нареченого і почали просити його, щоб той повернувся назад на весілля.

Але виявилося, що поки чоловік гуляв втікши з церемонії, він познайомився з іншою дівчиною. Вона погодилася йому негайно приготувати каррі і тому Рамакант прийняв рішення одружитися з нею. На наступний день молодята поїхали в рідне поселення Рамаканта.

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