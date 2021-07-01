Жених отказался от свадьбы в день церемонии
27-летний мужчина из Индии Рамакант Патра недавно должен был жениться. Но неожиданно отменил свадьбу и буквально сбежал в день торжества.
О причинах такого поступка сообщило издание News 18.
Странная история началась 30 июня. Так, 27-летний Рамакант Патра прибыл на церемонию свадьбы в Джайпур. Его приветствовала 27-летняя невеста и ее семья, которые пригласили на обед перед свадьбой.
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Жених потребовал, чтобы ему подали баранину с карри. Когда такого блюда не оказалось, разгорелся спор, который быстро накалился. Все закончилось тем, что он вышел из дома и больше не вернулся, объявив о прекращении церемонии. После этого остановился у родственника поблизости.
Вскоре семья невесты пошла на его поиски. Они смогли найти жениха и начали просить его, чтобы тот вернулся назад на свадьбу.
Но оказалось, что пока мужчина гулял сбежав с церемонии, он познакомился с другой девушкой. Она согласилась ему незамедлительно приготовить карри и поэтому Рамакант принял решение жениться на ней. На следующий день молодожены уехали в родное поселение Рамаканта.
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