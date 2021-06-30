Збірна України з футболу зазнала втрати перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020

Як передає Politeka.net, на стадії 1/8 фіналу нашій збірній вдалося здолати Швецію з рахунком 2:1 після овертайму.

Історичну перемогу затьмарила травма нападника Артема Бєсєдіна, який покинув полу через кілька хвилин - прямою ногою на українця пішов шведський центрбек Даніельсон.

Артем отримував допомогу навіть за межами поля, а потім йшов тільки за допомогою двох лікарів.

Андрій Шевченко після гри висловив надію, що все обійдеться.

"Судячи з того болю, який у нього був, я думаю, що він отримав все-таки серйозну травму", - зазначив головний тренер збірної.

Асистент Шевченка Олександр Шовковський повідомив, що для Бєсєдіна виступи на Євро закінчилися і він відправляється до Києва.



"На жаль, великі перемоги даються нам дорогою ціною! Ми не зможемо більше розраховувати на допомогу в наступних матчах Артема Бєсєдіна, хіба що на його підтримку, але і вона буде для нас додатковим стимулом! Ми всі сподіваємося, що все обійдеться і не буде сильних пошкоджень! Він вимушено залишає розташування команди і повертається до Києва, щоб пройти повне обстеження! ... і повернутися ще сильнішим!",- написав Шовковський.

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