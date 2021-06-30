Сборная Украины по футболу понесла потерю перед матчем 1/4 финала Евро-2020

Как передает Politeka.net, на стадии 1/8 финала нашей сборной удалось одолеть Швецию со счетом 2:1 после овертайма.

Историческую победу омрачила травма нападающего Артема Беседина, который покинул полу спустя несколько минут - прямой ногой на украинца пошел шведский центрбэк Даниэльсон.

Артем получал помощь даже за пределами поля, а потом шел только с помощью двух врачей.

Андрей Шевченко после игры выразил надежду, что все обойдется.

"Судя по той боли, которая у него была, я думаю, что он получил все-таки серьезную травму", - отметил главный тренер сборной.

Ассистент Шевченко Александр Шовковский сообщил, что для Беседина выступления на Евро закончились и он отправляется в Киев.



"К сожалению, великие победы даются нам дорогой ценой! Мы не сможем больше рассчитывать на помощь в следующих матчах Артема Беседина, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом! Мы все надеемся, что все обойдется и не будет сильных повреждений! Он вынужденно покидает расположение команды и возвращается в Киев, чтобы пройти полное обследование! ... и вернуться еще более сильным!",- написал Шовковский.

Напомним, Украина вырвала путевку в четвертьфинал ЕВРО-2020

Как сообщала Politeka, российский футболист восхитился игрой сборной Украины: "Хочется, чтобы проиграли шведы".

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