Українці вперше вийшли до чвертьфіналу чемпіонату Європи

У матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України переграла збірну Швеції. Зустріч проходила на стадіоні «Хемпден Парк» в Глазго в Шотландії і завершилася з рахунком 2:1 (д.ч.).

У першому таймі команди обмінялися голами Олександра Зінченка та Еміля Форсберга, а вирішальний випад на 120+1-й хвилині після подачі Зінченка завершив Артем Довбик.

Тепер, у чвертьфіналі Євро-2020, що відбудеться 3 липня в Римі, Україна зійдеться з Англією.

Головний тренер українців Андрій Шевченко не стримав емоцій після перемоги своєї команди, прокоментувавши подію виданню Sport-express.

"Два суперники грали дуже добре, цікавий футбол вийшов. Ніхто не хотів програвати, і дотягнули до такої драми в кінці...", - зазначив Шевченко, додавши, що його "план спрацював".

Крім того, головний тренер подякував уболівальникам, які приїхали і підтримали футболістів на стадіоні, були присутні навіть його сім'я та діти. Шевченко назвав перемогу своєї команди проявом "героїзму на полі".

Про майбутню гру з Англією Шевченко зазначив, що матч "буде важкий", адже "ми знаємо, з ким граємо".

Тим часом користувачі активно обговорюють вихід України до чвертьфіналу.



"дубль Шеви" - карав шведів як гравець, прийшов час зробити це і в якості тренера! Браво Україна! молодці!"

"Фінал близько 🔥 🔥 🔥 "

"Історична перемога😍"

"Боже!!! Ура!!! Слава Україні!!! 🇺🇦❤️"

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