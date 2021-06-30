Украинцы впервые вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины переиграла сборную Швеции. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго в Шотландии и завершилась со счетом 2:1 (д.в.).

В первом тайме команды обменялись голами Александра Зинченко и Эмиля Форсберга, а решающий выпад на 120+1-й минуте после подачи Зинченко завершил Артем Довбик.

Теперь, в четвертьфинале Евро-2020, который состоится 3 июля в Риме, Украина схлестнется с Англией.

Главный тренер украинцев Андрей Шевченко не сдержал эмоций после победы своей команды, прокомментировав событие изданию Sport-express.

"Два соперника играли очень хорошо, интересный футбол получился. Никто не хотел проигрывать, и дотянули до такой драмы до конца...", - отметил Шевченко, добавив, что его "план сработал".

Кроме того, главный тренер поблагодарил болельщиков, которые приехали и поддержали футболистов на стадионе, присутствовали даже его семья и дети. Шевченко назвал победу своей команды проявлением "героизма на поле".

О предстоящей игре с Англией Шевченко отметил, что матч "будет тяжелый", ведь "мы знаем, с кем играем".

Тем временем пользователи активно обсуждают выход Украины в четвертьфинал.



"дубль Шевы" - наказывал шведов как игрок, пришло время сделать это и в качестве тренера! браво украина! молодцы!"

"Финал близко 🔥🔥🔥"

"Историческая победа😍"

"Боже!!! Ура!!! Слава Украине!!! 🇺🇦❤️"

Напомним, Украина вырвала путевку в четвертьфинал ЕВРО-2020

Как сообщала Politeka, российский футболист об успехах Украины: "Хочется, чтобы проиграли шведы"

Также Politeka писала, что ЧП во время матча Евро-2020, лидера сборной Дании увезли на скорой: кадры и что известно на данный момент