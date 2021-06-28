Непоправне сталося із засновником і солістом колись дуже популярної групи "Доктор Ватсон" Георгієм Маміконовим

Артист помер на 77-му році життя вранці 28 червня про це повідомила піар-менеджер колективу Віра Вороніна. За її словами, Маміконов помер у лікарні, потрапивши туди 11 червня з ускладненнями після коронавірусу. У нього була "миготлива аритмія на тлі ковіда". Вороніна додала, що у артиста "серце перестало витримувати".

Спочатку група Маміконова, заснована в 1985 році, називалася "Сюрприз", а згодом була перейменована в "Доктор Ватсон". У 1987-му "Сюрприз" випустив свій перший магнітоальбом "В гостях у "Доктора Ватсона". Першу платівку як "Доктор Ватсон" група випустила в 1991-му. Всі ці роки Маміконов був беззмінним керівником і солістом проекту.

"Доктор Ватсон" до сих пір була популярною, музиканти періодично радували фанатів концертами і були сповнені нових творчих ідей. Про це говорять останні пости на офіційній сторінці колективу в Інстаграм.

Так, група "Доктор Ватсон" кілька місяців тому давала концерт в Санкт-Петербурзі. Крім того, артисти недавно відзначали день народження одного з музикантів, а також обіцяли активніше ділитися історіями з життя колективу в соцмережі. Музиканти тоді всі разом позували для фото, і ще нічого не віщувало біди.

"Класна фотография!!! А яка потужна енергетика!!! Відразу видно - «стара» школа!!! Стара - значить надійна!!! Респект і уважуха !!!))) 👏👏👏"; "Як потрапити на ваш концерт? Чи плануєте в Москві?", - коментували в Мережі.

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