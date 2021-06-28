Непоправимое произошло с основателем и солистом некогда очень популярной группы "Доктор Ватсон" Георгием Мамиконовым

Артист скончался на 77-м году жизни утром 28 июня Об этом сообщила пиар-менеджер коллектива Вера Воронина. По ее словам, Мамиконов умер в больнице, поступив туда 11 июня с осложнениями после коронавируса. У него была "мерцательная аритмия на фоне ковида". Воронина добавила, что у артиста "сердце перестало выдерживать".

Изначально группа Мамиконова, основанная в 1985 году, называлась "Сюрприз", а впоследствии была переименована в "Доктор Ватсон". В 1987-м "Сюрприз" выпустил свой первый магнитоальбом "В гостях у "Доктора Ватсона". Первую пластинку как "Доктор Ватсон" группа выпустила в 1991-м. Все эти годы Мамиконов был бессменным руководителем и солистом проекта.

"Доктор Ватсон" до сих пор была популярной, музыканты периодически радовали фанатов концертами и были полны новых творческих идей. Об этом говорят последние посты на официальной страничке коллектива в Инстаграм.

Так, группа "Доктор Ватсон" несколько месяцев назад давала концерт в Санкт-Петербурге. Кроме того, артисты недавно отмечали день рождения одного из музыкантов, а также обещали активней делиться историями из жизни коллектива в соцсети. Музыканты тогда все вместе позировали для фото, и еще ничего не предвещало беды.

"Классная фотография!!! А какая мощная энергетика!!! Сразу видно - «старая» школа!!! Старая - значит надежная!!! Респект и уважуха!!!)))👏👏👏"; "Как попасть на ваш концерт? Планируете в Москве?"; , - комментировали в Сети.

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