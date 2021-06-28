Фанати не можуть стримати емоцій

Співачка МакЅим (Марина Абросімова) знаходиться у вкрай важкому стані, фанати сильно тривожаться

Популярна артистка важко захворіла, передає Politeka.net. МакЅим відчула нездужання ще 10 червня, але оскільки всі тести на коронавірус виявилися негативними, вона продовжувала свою професійну діяльність.

Пізніше артистку доставили в лікарню з діагнозом пневмонія. Співачка опублікувала пост, в якому детально розповіла про свою біду.

Через кілька днів стало відомо, що зірку ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ, таким чином медики вирішили ефективно прочистити легені співачки.

25 червня стало відомо - подібні заходи не допомагають і хвороба прогресує - вже вражені 75% легенів, а 27 червня - 80%.

Також стали ходити чутки, що Абросімову підключили до апарату ЕКМО, що використовується для підтримки життя вкрай важких пацієнтів з пневмонією. Однак представниця артистки спростувала дану інформацію.

Шанувальники моляться за життя молодої співачки, розміщуючи відповідні повідомлення під постами в соцмережах:

"Макѕим живи 🙏", " Господи допоможи їй 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏", "Господи, допоможи цій дівчинці. Адже така молода ще🙌 🙌", "одужання якнайшвидшого", "дай Бог впоратися їй з хворобою. Тільки живи і одужуй!🙏🏻".

Нагадавши, співачка МакЅим тепер під ШВЛ, зірка в комі.

Як повідомляла Politeka, МакЅим ще стало гірше, хвороба "їсть" співачку зсередини.

Також Politeka писала, що легкі МакЅим вражені майже повністю, зірка в критичному стані