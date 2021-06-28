Фанаты не могут сдержать эмоций

Певица МакSим (Марина Абросимова) находится в крайне тяжелом состоянии, фанаты сильно тревожатся

Популярная артистка тяжело заболела, передает Politeka.net. МакSим почувствовала недомогание еще 10 июня, но поскольку все тесты на коронавирус оказались отрицательными, она продолжала свою профессиональную деятельность.

Позже артистку доставили в больницу с диагнозом пневмония. Певица опубликовала пост, в котором подробно рассказала о своей беде.

Спустя несколько дней стало известно, что звезду ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, таким образом медики решили эффективно прочистить легкие певицы.

25 июня стало известно - подобные меры не помогают и болезнь прогрессирует - уже поражены 75% легких, а 27 июня - 80%.

Также стали ходить слухи, что Абросимову подключили к аппарату ЭКМО, использующемся для поддержания жизни крайне тяжелых пациентов с пневмонией. Однако представительница артистки опровергла данную информацию.

Поклонники молятся за жизнь молодой певицы, размещая соответствующие сообщения под постами в соцсетях:

"Макsим живи 🙏", "Господи помоги ей 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏", "Господи,помоги этой девочке. Ведь такая молодая ещё 🙌🙌", "Выздоровления скорейшего", "Дай Бог справиться ей с болезнью. Только живи и выздоравливай!🙏🏻".

Напомним, певица МакSим теперь под ИВЛ, звезда в коме.

Как сообщала Politeka, МакSим еще стало хуже, болезнь "ест" певицу изнутри.

Также Politeka писала, что легкие МакSим поражены почти полностью, звезда в критическом состоянии