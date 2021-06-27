В уряді розглядають можливість збільшити допомогу при народженні дитини для українських сімей

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на інтерв'ю міністра соціальної політики Марини Лазебної "Радіо Свобода", допомогу можуть збільшити до 50 тисяч гривень.

Як пояснила глава відомства, відповідний законопроект був зареєстрований у Верховній Раді перед 1 червня. На даний момент матерям виплачується допомога в розмірі 41 тис. гривень, яка була зафіксована в 2014-2015 роках. За словами Лазебної, ця допомога не індексується, хоча повинна.

Зазначається, що у разі підтримки нардепів, батькам виплачуватимуть по 50 тис. гривень. При цьому, відразу видаватимуть 25% від загальної суми допомоги. Решту виплати будуть нараховувати щомісяця з умовою індексування.

У разі схвалення законопроекту у Верховній Раді, допомога буде підвищена з 1 січня 2022 року. При цьому щорічно допомога буде індексуватися.

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