В правительстве рассматривают возможность увеличить помощь при рождении ребенка для украинских семей

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на интервью министра социальной политики Марины Лазебной «Радио Свобода», помощь могут увеличить до 50 тысяч гривен.

Как объяснила глава ведомства, соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде перед 1 июня. На данный момент матерям выплачивается помощь в размере 41 тыс. гривен, которая была зафиксирована в 2014-2015 годах. По словам Лазебной, эта помощь не индексируется, хотя должна.

Отмечается, что в случае поддержки нардепов, родителям будут выплачивать по 50 тыс. гривен. При этом, сразу будут выдавать 25% от общей суммы помощи. Остальные выплаты будут начисляться ежемесячно с условием индексирования.

В случае одобрения законопроекта в Верховной Раде, помощь будет повышена с 1 января 2022 года. При этом ежегодно помощь будет индексироваться.

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