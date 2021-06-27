У Львівській області сталася смертельна аварія, в якій постраждала дитина
Як повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій, аварія сталася 27 червня о 9:31. Недалеко від села Ходорківці молода жінка 1979 року народження на Ford Fusion не впоралася з керуванням, внаслідок чого автомобіль перекинувся.
Рятувальники приїхали на місце події відразу після виклику. В результаті аварії дві людини загинули на місці, а троє отримали травми і були направлені в лікарню. Відзначається, що рятувальникам довелося допомагати одній з пасажирок вибратися з автомобіля, оскільки вона опинилася затиснута деформованими деталями кузова.
Серед постраждалих була дівчинка 2009 року народження. Її госпіталізували до Львівської міської дитячої клінічної лікарні.
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На даний момент правоохоронні органи встановлюють причину дорожньо-транспортної пригоди. У прес-службі поділилися першими фото з місця подій. На знімку видно, що автомобіль перекинувся і опинився на узбіччі.
Нагадаємо, що трагедія трапилася з юним хлопцем на ж/д переїзді під Харковом.
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