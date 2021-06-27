Во Львовской области произошла смертельная авария, в которой пострадал ребенок

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла 27 июня в девять утра. Недалеко от села Ходорковцы молодая женщина 1979 года рождения на Ford Fusion не справилась с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

Спасатели приехали на место происшествия сразу после вызова. В результате аварии два человека погибли на месте, а трое получили травмы и были направлены в больницу. Отмечается, что спасателям пришлось помогать одной из пассажирок выбраться из автомобиля, поскольку она оказалась зажата деформированными деталями кузова.

Среди пострадавших была девочка 2009 года рождения. Ее госпитализировали в детскую больницу.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают причину дорожно-транспортного происшествия. В пресс-службе поделились первыми фото с места событий. На снимке видно, что автомобиль перевернулся и оказался на обочине.

Напомним, что трагедия случилась с юным парнем на ж/д переезде под Харьковом.

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