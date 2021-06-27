Підвищення пенсій для українців, яке мало відбутися з 1 липня 2021 року, перенесли

Тепер його варто чекати в жовтні, повідомила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю Радіо Свобода.

Індексацію для пенсіонерів старше 75 років перенесли на 1 жовтня 2021 року. При цьому міністр запевнять, що по 400 гривень отримають всі українці зазначеної вікової категорії.

Також вона пояснила, чому так сталося.

"Тоді у нас недостатньо було ресурсу. Але головне було зробити індексацію пенсій з березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму "75 плюс". По 400 гривень всі отримають і будуть її отримувати щомісяця", - сказала Лазебна.

Також вона додала, що в 2022 році додаткові виплати пенсіонерам проіндексують.

"...наступного року і ці 500 гривень, які ми платимо 85-річним, і 400 гривень 75-річним не знецінюватимуться. Вони будуть також підлягати індексації", - заявила міністр.

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