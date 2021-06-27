Повышение пенсий для украинцев, которое должно было произойти с 1 июля 2021 года, перенесли

Теперь его стоит ждать в октябре, сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная в интервью Радио Свобода.

Индексацию для пенсионеров старше 75 лет перенесли на 1 октября 2021 года. При этом министр уверят, что по 400 гривен получат все украинцы указанной возрастной категории.

Также она объяснила, почему так произошло.

"Тогда у нас недостаточно было ресурса. Но главное было сделать индексацию пенсий с марта. То есть ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс". По 400 гривен все получат и будут ее получать ежемесячно", - сказала Лазебная.

Также она добавила, что в 2022 году дополнительные выплаты пенсионерам проиндексируют.

"...в следующем году и эти 500 гривен, которые мы платим 85-летним, и 400 гривен 75-летним не будут обесцениваться. Они будут также подлежать индексации", - заявила министр.

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