"Сама весна і пробудження!"

Відома українська співачка Злата Огневич показала ніжний образ у тонкій шовковій сукні

Популярна красуня підкорила шанувальників новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Огневич постала перед глядачами в повітряному вбранні, який ідеально підкреслив її фігуру. Зірка позувала в Білій шовковій сукні з відкритою спиною і глибоким декольте. При цьому, судячи з фото, співачка не стала надягати під такий делікатний наряд нижню білизну.

На знімках Огневич позує в напівпорожній кімнаті з великим підлоговим дзеркалом, по підлозі якої розкидані білі пір'я.

Розпущене волосся і мінімалістичний макіяж додали образу зірки легкості і ніжності.

"Цей фотосет - сама весна і пробудження! Як у моїй новій пісні", - написала співачка і привела в приклад рядки зі своєї композиції.

Шанувальники Злати прийшли в захват від її нових знімків.

"Які ніжні фото", "Супер ніжно-ніжно", "ви дорога як завжди супер", "Без ножа ріжеш", "фотографії безумовно гарні, але мене цікавить одне питання, де взяли пір'я?",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Огневич поділилася життєрадісним фото. Співачка позувала в блакитному пальто, яке було розстебнутим.

Красуня розпустила хвилясте волосся, і повернувшись до камери, посміхнулася. Очі у артистки світилися.

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