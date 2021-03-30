"Сама весна и пробуждение!"

Известная украинская певица Злата Огневич показала нежный образ в тонком шелковом платье

Популярная красотка покорила поклонников новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Огневич предстала перед зрителями в воздушном наряде, который идеально подчеркнул ее фигуру. Звезда позировала в белом шелковом платье с открытой спиной и глубоким декольте. При этом, судя по фото, певица не стала надевать под такой деликатный наряд нижнее белье.

На снимках Огневич позирует в полупустой комнате с большим напольным зеркалом, по полу которой разбросаны белые перья.

Распущенные волосы и минималистичный макияж добавили образу звезды легкости и нежности.

«Этот фотосет – сама весна и пробуждение! Как в моей новой песне», - написала певица и привела в пример строчки из своей композиции.

Поклонники Златы пришли в восторг от ее новых снимков.

«Какие нежные фото», «Супер нежно-нежно», «Вы дорогая как всегда супер», «Без ножа режешь», «Фотографии безусловно хороши, но меня интересует один вопрос, где взяли перья?», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Огневич поделилась жизнерадостным фото. Певица позировала в голубом пальто, которое было расстегнутым.

Красотка распустила волнистые волосы, и повернувшись к камере, улыбнулась. Глаза у артистки светились.

Напомним, хрупкая Злата Огневич в красном платье заинтриговала своим "манифестом невест": "Уговорила, женюсь!".

Как сообщала Politeka, спортивная Злата Огневич в узких лосинах устроила горячую тренировку со скакалкой в руках: "Можно иногда".

Также Politeka писала, Злата Огневич согрела своей "нежностью" в женственном образе на пляже: "Волшебная".