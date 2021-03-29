Відома модель Белла Хадід з'явилася у відвертому вбранні

24-річна зірка зі приголомшливою фігурою може собі дозволити будь-який відвертий наряд, пише Politeka.net. Завдяки своїй прекрасній формі Белла стає героїнею модних показів і обличчям різних брендів.

Цього разу у своєму Instagram модель опублікувала ролик, на якому представила аромат "MUGLER". (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка була у відвертому топіку, що складається з чорних смужок. Груди були прикриті, проте, здавалося, можуть вивалитися. Також модель була в тісних джинсах, що обтягнули її красиві стегна.

У ролику Белла розігналася і стрибнула на красеня, збивши його з ніг.

При цьому вигляд у красуні був незворушним, лише в кінці вона посміхнулася разом з молодим чоловіком.

За дев'ять годин публікація зібрала майже 700 тисяч переглядів.

"Не можу дочекатися, коли ти всіх уб'єш своєю красою, я так пишаюся тобою, мій ангел", " Омг @marvel кинув цього ангела», «Белла - моя релігія», «я люблю тебе, Белла», «так, королева, я готова »,« ми так тебе любимо »,« так схвильовані 😍 », "Ти така красива ❤️", "Аааа така ікона »,« вона бігунка, вона трекстар!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Беллу Хадід назвав найкрасивішою жінкою планети один з пластичних хірургів, керуючись принципом "золотого" перетину обличчя.

Виявляється, у моделі ідеальні розміри й положення губ, носа, підборіддя і лінія щелепи.

Відомо, що модель раніше набирала вагу, але зараз вона схудла і має чудовий вигляд.

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