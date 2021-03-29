Известная модель Белла Хадид появилась в откровенном наряде

24-летняя звезда со сногсшибательной фигурой может себе позволить любой откровенный наряд, пишет Politeka.net. Благодаря своей прекрасной форме Белла становится героиней модных показов и лицом разных брендов.

В этот раз в своем Инстаграм модель опубликовала ролик, на котором представила аромат "MUGLER". (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Звезда была в откровенном топике, состоящим из черных полосочек. Грудь была прикрыта, однако, казалось, может вывалиться. Также модель была в тесных джинсах, обтянувших ее красивые бедра.

В ролике Белла разогналась и прыгнула на красавца, сбив его с ног.

При этом вид у красотки был невозмутимым, лишь в конце она улыбнулась вместе с молодым человеком.

За девять часов публикация собрала почти 700 тысяч просмотров.

«Не могу дождаться, когда ты всех сразишь своей красотой, я так горжусь тобой, мой ангел», «Омг @marvel бросил этого ангела», «Белла - моя религия», «Я люблю тебя, Белла», «Да, королева, я готова »,« Мы так тебя любим »,« так взволнованы 😍 », "Ты такая красивая ❤️", "Аааа такая икона »,« Она бегунья, она трекстар!", - написали пользователи сети.

Напомним, Беллу Хадид назвал самой красивой женщиной планеты один из пластических хирургов, руководствуясь принципом "золотого" сечения лица.

Оказывается, у модели идеальные размеры и положение губ, носа, подбородка и линия челюсти.

Известно, что модель ранее набирала вес, но сейчас она похудела и выглядит чудесно.

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