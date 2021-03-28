Відома українська співачка і DJ Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, влаштувала завзяті танці на вулиці

Спортивна красуня звикла показувати в Instagram найцікавіші моменти зі свого життя і розповідати про те, як проходять її будні, чим вона займається по мимо блогу і багато іншого. Не забуває виконавиця і діджей приділяти час собі і своїй фігурі.

Так як Анастасія любить силові тренування, гімнастику і йогу, їй не раз вдавалося здивувати розкішними образами у відкритих костюмах. Цього ж разу Кумейко підкреслила свою красу вуличним луком.

На кумедному відео дівчина танцювала перед камерою, хвалячись стрункими ногами:

"Додала в ранковий віскі пластівців 💃 🏻 😉 #танцысхолодильником вже не ті🤣", - жартівливо написала Анастасія.

Фанати не змогли пройти повз:

"Ай, клас 😍 😍 😍 крута🖤; Ой я не можу!😍 ; Клас😎 🤟 🏽; що за🎶??; Х'юстон, а де в опис, що на тобі куртка мрії від @gots.label🧐 😁; Краса!; Сара Коннор, дуже схоже, окуляри і куртка; клас, піднімеш настрій своїм запальним танцем👍 🏻; трек🔥?? Ну скажи); ти диво😂 😍; ось це даааа😍; классс 👏 👏 👏 Настя супер👏; пластівці зайві в рецепті..🔥❤️».

Також раніше Кумейко опублікувала ролик, в якому зайнялася ранковим "шибарі". Дівчина повисла тілом над підлогою, тримаючись за спеціальні поручні на гумках. У якийсь момент т Анастасії підійшов тренер, який її поплавив, взявшись за зовнішню сторону стегна долонею.

"Красиве пробудження організму. Ранкові шибарі за допомогою червоного шнура", - написала красуня під відео.

Нагадавши, екс-Nikita Кумейко без штанів прийняла пікантну позу, давши помилуватися собою

Також Politeka писала, що екс-Nikita Кумейко дозволила намилуватися кожним сантиметром розкішного декольте

А ще Politeka повідомляла, що фігуриста екс-Nikita Кумейко в блискучому міні відпалила на закритій вечірці