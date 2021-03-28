Известная украинская певица и DJ Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, устроила задорные танцы на улице

Спортивная красотка привыкла показывать в Инстаграм самые интересные моменты из своей жизни и рассказывать о том, как проходят ее будни, чем она занимается по мимо блога и многое другое. Не забывает исполнительница и диджей уделять время себе и своей фигуре.

Так как Анастасия любит силовые тренировки, гимнастику и йогу, ей не раз удавалось удивить роскошными образами в открытых костюмах. В этот же раз Кумейко подчеркнула свою красоту уличным луком.

На забавном видео девушка сплясала перед камерой, хвастаясь стройными ногами:

«Добавила в утренний виски хлопьев 💃🏻😉 #танцысхолодильником уже не те 🤣», - шутливо написала Анастасия.

Фанаты не смогли пройти мимо:

«Ай, класс 😍😍😍крута🖤; Ой я не могу!😍; Класс 😎🤟🏽; Що за 🎶??; Хьюстон , а где в описание , что на тебе куртка мечты от @gots.label 🧐😁; Красота,форма мечты!; Сара Коннор, очень похоже, очки и куртка; Класс, поднимешь настроение своим зажигательным танцем👍🏻; Трек 🔥 ?? Ну скажи); Ты чудо😂😍; вот это даааа 😍; классс 👏👏👏 Настя Супер👏;Хлопья лишние в рецепте..🔥❤️».

Также ранее Кумейко опубликовала ролик, в котором занялась утренним "шибари". Девушка повисла телом над полом, держась за специальные поручни на резинках. В какой-то момент т Анастасии подошел тренер, который ее поплавил, взявшись за внешнюю сторону бедра ладонью.

"Красивое пробуждение организма. Утренние шибари с помощью красного шнура", - написала красотка под видео.

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