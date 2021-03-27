Відома співачка Аліна Гросу продовжує радувати фанатів своїми новими творчими досягненнями, цього разу Аліна розмістила кадр з майбутнього кліпу, впавши на коліна

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Аліна розмістила уривок нового треку під назвою "Міріада". На анімованому фото Аліна постала в дуже спокусливій позі, впавши на коліна і прогнувшись назад на пісок. Аліна одягнена в сукню, що підкреслює її тоненьку фігуру. Зірки, які міріадами летять навколо, створюють фантастичний образ.

Звичайно ж пісня красуні-співачки про кохання. Вона рідною мовою, пожтому і пост свій Аліна написала українською:

"Міріада - незліченна кількість будь-чого 🙌🏽🌠🌠🌠. І я кожному з вас бажаю міріади міріад шаленого, взаємного кохання❤️"

Також Аліна пообіцяла, що незабаром вийде кліп на пісню, і поцікавилася у фанатів чи сподобалася пісня.

Варто сказати, що Аліна змінила свій стиль, і зробила зачіску - африканські кіски. Шанувальники оцінили і образ Аліни, і слова і музику пісні. Свої враження вони негайно написали в колонці коментарів:

"Ого🔥🔥🔥", "❤️❤️❤️ пісня дууууже зайшла 👏 чекаємо на кліп!!", "Розкішно🔥 🔥!", "Суперова як завжди🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", " клас вже завантажено і другий день на репіті🔥", " о, пісня взагалі супер, бомба ракєта! Не можу перестати її слухати і це дуже-дуже добре. Тепр будемо чикати і кліп.

Чи будуть фото такі, як в цьому відео?) ", "- написали шанувальники.

Правда деякі не оцінили творчості дівчини, заявивши, що їй не можна опускатися до споживчої планки і потрібно співати французьку класику: "Аліна піднімайся вище над пристрастями тваринами! Співай про вічну любов і класику французької! Ти незвичайна дівчина! Не опускай свою планку!"

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