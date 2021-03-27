Известная певица Алина Гросу продолжает радовать фанатов своими новыми творческими достижениями, в этот раз Алина разместила кадр из будущего клипа, упав на колени

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Алина разместила отрывок нового трека под названием "Міріада". На анимированном фото Алина предстала в очень соблазнительной позе, упав на колени и прогнувшись назад на песок. Алина одета в платье, подчеркивающее ее тоненькую фигуру. Звезды, которые мириадами летят вокруг, создают фантастический образ.

Конечно же песня красавицы-певицы о любви. Она на родном языке, пожтому и пост свой Алина написала на украинском:

"Міріада - незліченна кількість будь-чого 🙌🏽🌠🌠🌠. І я кожному з вас бажаю міріади міріад шаленого, взаємного кохання❤️"

Также Алина пообещала, что в скором времени выйдет клип на песню, и поинтересовалась у фанатов понравилась ли песня.

Стоит сказать, что Алина изменила свой стиль, и сделала прическу - африканские косички. Поклонники оценили и образ Алины, и слова и музыку песни. Свои впечатления они незамедлительно написали в колонке комментариев:

"Ого🔥🔥🔥", "❤️❤️❤️ пісня дууууже зайшла 👏 чекаємо на кліп!!", "Розкішно🔥🔥!", "Суперова як завжди 🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "класс уже скачено и второй день на репите🔥", "О,пісня взагалі супер,бомба ракєта! Не можу перестати її слухати і це дуже-дуже добре. Тепр будем чикати і кліп.

Чи будуть фото такі, як в цьому відео?)", "- написали поклонники.

Правда некоторые не оценили творчества девушки, заявив, что ей нельзя опускаться до потребительской планки и нужно петь французскую классику: "Алина поднимайся выше над страстями животными! Пой о вечной любви и классике французской! Ты необычная девушка! Не опускай свою планку!"

Напомним, что пластика груди и других частей, Гросу показала, какой была раньше: "Надеюсь, вы уйметесь..."

Как сообщала Politeka, дерзкая Гросу в полупрозрачном корсете соблазнила недетскими движениями: "Бджілка уже не та..."

Также Politeka писала, что Каменских и Гросу схлестнулись в "битве француженок", кардинально изменив внешность: "Не идет вообще"