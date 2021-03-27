Внучка Народного артиста України та судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик, показала себе і поділилася цитатою
Як пише Politeka.net, внучка легендарного українця давно живе в Італії. Жінка вже встигла стати відомою моделлю і актрисою, а також розвиває свої сторінки в соціальних мережах. За онукою Чапкіса стежать сотні тисяч фанатів в Instagram і дівчина намагається їх не засмучувати, радуючи постійно новим контентом.
На новому фото Анна здалася в наряді з великим декольте, взявшись за нього рукою. Красуня дивилася прямо в камеру, хвалячись природною красою майже без макіяжу і зачаровуючи очима, в яких можна потонути.
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І найголовніше, ми повинні мати сміливість слідувати своєму серцю і інтуїції. Якимось чином вони знають, ким ми дійсно хочемо стати. Все інше вдруге.
Стів Джобс", - написала Анна під фото.
Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:
"Прекрасна", "Доброго ранку, дорога", " Прекрасна Анна. Дуже красива жінка. Живи життям беладони", "яка ти красива"," але ніколи не старієш, чудово"," Без слів"," я люблю твоє обличчя"," але яка ти красива", " чому це личко таке сумне ...", "Досконалість. Спасибі", " від жінки до жінки ... ти щирою краси!".
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