Внучка Народного артиста Украины и судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик, показала себя и поделилась цитатой

Как пишет Politeka.net, внучка легендарного украинца давно живет в Италии. Женщина уже успела стать известной моделью и актрисой, а также развивает свои странички в социальных сетях. За внучкой Чапкиса следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм и девушка старается их не расстраивать, радуя постоянно новым контентом.

На новом фото Анна показалась в наряде с большим декольте, взявшись за него рукой. Красотка смотрела прямо в камеру, хвастаясь естественной красотой почти без мейкапа и завораживая глазами, в которых можно утонуть.

"Давайте не позволим шуму чужих мнений затуманивать наш внутренний голос.

И самое главное, мы должны иметь смелость следовать своему сердцу и интуиции. Каким-то образом они знают, кем мы действительно хотим стать. Все остальное вторично.

Стив Джобс", - написала Анна под фото.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная", "Доброе утро, дорогая", "Прекрасная Анна. Очень красивая женщина. Живи жизнью белладонны", "Какая ты красивая", "Но никогда не стареешь, замечательно", "Без слов", "Я люблю твое лицо", "Но какая ты красивая", "Почему это личико такое грустное ...", "Совершенство. Спасибо", "От женщины к женщине ... ты обезоруживающей красоты!".

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