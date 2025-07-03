Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в июле начинают действовать новые правила для ВПЛ и для получателей социальных выплат, а также состоится проверка потребителей электроэнергии, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Изменения для внутренне перемещенных лиц. Если ВПЛ находится за границей более 90 дней без объяснения, могут прекратить выплаты. То есть выплаты на проживание продолжат, но если вы были за границей дольше 30 дней без причины, если ваши доходы не превышают нормы, если вы не приобрели дорогую недвижимость или авто. Что делать? Следите за своими сроками пребывания за пределами Украины и обновляйте документы», – рассказывает Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, с июля все социальные выплаты будут проходить не через Управление соцзащиты, а через Пенсионный фонд: выплаты на ребенка, инвалидность, уход, захоронение, помощь малоимущим и т.д. Как она объясняет, людям не нужно ничего менять, выплаты продолжат поступать по-прежнему, а если нужно оформить новую помощь или изменить что-либо в документах, то достаточно будет обратиться в Пенсионный фонд или сделать это через «Дію».

«Далее – штрафы за дешевый табак. С 1 июля действует штраф за продажу сигарет или других табачных изделий ниже минимальной цены. То есть, проще говоря, магазин или киоски не вправе продавать дешевле, чем установило государство. А формула такова: акциз умножается на коэффициент 1,45. Кто нарушит, тот получит штраф», – отмечает Екатерина Котенкова.

Кроме того, сообщает она, пройдет проверка потребителей электроэнергии. То есть, рассказывает журналистка, заработают новые правила для предприятий и организаций, в течение 5 дней будут проверять, действительно ли они используют заявленную электроэнергию, но это не касается частных лиц.

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