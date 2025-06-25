Об этом он рассказал на канале «7 шагов».
Как рассказывает военный, госбюджет Украины на 2022 год еще планировался без учета возможности полномасштабного вторжения, но в 2023 году его увеличили планово на 12%, уменьшили финансирование потребностей мирного времени на 16%, на 50% увеличили финансирование обороны и безопасности. А уже в 2024-2025 годах, продолжает он, снова расходы на нужды мирного времени превзошли расходы на нужды военного времени.
«Это тот бюджет, который они планировали с учетом наших доходов. Потому что еще Запад нам дает около 40 млрд в бюджет. И они говорят: «Это не на военные нужды, это нам дают на наши нужды». То есть расходы мирного времени увеличились, как говорят одни, в 1,5 раза, а я считал, что в отдельные годы на 2,5-3 раза. И это все просто идет в трубу», – констатирует Святослав Дубина.
По его мнению, главная проблема Украины – отсутствие морали, а все остальное – последствия, то есть чиновники совершают аморальные действия, потому что не выделяют деньги на войну. По словам военного, раз у сегодняшней украинской политической элиты нет совести, никакие законы не действуют.
«Очень важно говорить с ними цифрами, говорить с обществом цифрами, демонстрировать, как планируются бюджеты, и доказывать, что это бюджет не победы, а бюджет поражения. Потому что только общественное давление сейчас может что-либо изменить. Но нельзя говорить, что невозможно воевать против более многочисленного и более сильного противника. Тем более, есть характерный пример успеха – Израиль», - подчеркивает Святослав Дубина.
Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что в россии сейчас очень испугались угрозы Израиля ликвидировать аятоллу Хаменеи.
Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, почему Трамп постоянно дает путину 2 недели и не реагирует на ужасающие обстрелы Украины.