Военный Святослав Дубина заявил, что украинские чиновники совершают аморальные действия, не финансируя войну на достойном уровне, и пока у них не появится совесть, ничего не поможет, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «7 шагов».

Как рассказывает военный, госбюджет Украины на 2022 год еще планировался без учета возможности полномасштабного вторжения, но в 2023 году его увеличили планово на 12%, уменьшили финансирование потребностей мирного времени на 16%, на 50% увеличили финансирование обороны и безопасности. А уже в 2024-2025 годах, продолжает он, снова расходы на нужды мирного времени превзошли расходы на нужды военного времени.

«Это тот бюджет, который они планировали с учетом наших доходов. Потому что еще Запад нам дает около 40 млрд в бюджет. И они говорят: «Это не на военные нужды, это нам дают на наши нужды». То есть расходы мирного времени увеличились, как говорят одни, в 1,5 раза, а я считал, что в отдельные годы на 2,5-3 раза. И это все просто идет в трубу», – констатирует Святослав Дубина.

По его мнению, главная проблема Украины – отсутствие морали, а все остальное – последствия, то есть чиновники совершают аморальные действия, потому что не выделяют деньги на войну. По словам военного, раз у сегодняшней украинской политической элиты нет совести, никакие законы не действуют.

«Очень важно говорить с ними цифрами, говорить с обществом цифрами, демонстрировать, как планируются бюджеты, и доказывать, что это бюджет не победы, а бюджет поражения. Потому что только общественное давление сейчас может что-либо изменить. Но нельзя говорить, что невозможно воевать против более многочисленного и более сильного противника. Тем более, есть характерный пример успеха – Израиль», - подчеркивает Святослав Дубина.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что в россии сейчас очень испугались угрозы Израиля ликвидировать аятоллу Хаменеи.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, почему Трамп постоянно дает путину 2 недели и не реагирует на ужасающие обстрелы Украины.





