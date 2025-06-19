Экономический эксперт Павел Себастьянович заявил, что враг почти на границе с Днепропетровщиной, а армии до сих пор не хватает финансирования, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале "7 шагов" .

«На 2025 год 488 млрд. на оружие. Я считал в 2023 году, сколько нужно только на дроны, антидроновые системы, пикапы. У меня получилось 400 млрд только на дроны и транспорт, на пикапы. А ведь у нас еще и бронетехника, и минометы, и пушки, и патроны, и снаряды. Кто насчитал такую ​​мизерную сумму в 488 млрд?», - отмечает Павел Себастьянович .

Ведь, подчеркивает эксперт, невооруженным глазом видно, что 488 млрд в год для оружия маловато, и это при том, что мы теряем территории, теряем людей. Юрий Бутусов, рассказывает он, объявил, что россиянам осталось 600 метров до границы Днепропетровской области, то есть враг практически подходит к Центральной Украине.

Так что, констатирует эксперт, неизвестно, где должна пройти линия фронта, чтобы власти наконец сократили расходы на государственный аппарат и начали финансировать армию на достойном уровне, если ей это вообще важно. Однако, отмечает он, общество начинает, наконец, обращать на это внимание, поэтому шанс достучаться до первых лиц страны есть.

«Вот сейчас «Мадяра» назначили руководителем Сил беспилотных систем. Я не знаю, предоставили ли ему финансирование или нет. Очень странная ситуация, никто не знает, что делать», – подчеркивает Павел Себастьянович .

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