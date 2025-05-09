"Украинская команда" передала очередную партию FPV-дронов бойцам 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" на восточное направление. Об этом сообщил в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Объявленное орками "перемирие" не должно нас присыпить. Враг не собирается останавливаться. И мы должны использовать это время, чтобы усилить наших защитников. Дроны - дополнительная сила для наших героев. Их защита и преимущество. И мы с вами должны обеспечить им это преимущество", - сказал Артур Палатный во время передачи беспилот.Бойцы 10 ОГШБр в начале полномасштабного вторжения сдерживали наступление окупантов из Беларуси, затем избивали врага в Донецкой области. Они одними из первых вошли на Курщину. И долгое время отражали наступления россиян на Северском направлении, отметил Палатный.

Бойцы бригады "Эдельвейс" поблагодарили за помощь "Украинскую команду" и ее руководителя.

"С помощью этих замечательных дронов мы будем еще лучше выполнять свои боевые задачи и уничтожать врага еще более эффективно", - подчеркнули защитники.







Ранее сообщалось, что за три года своей работы волонтерский штаб "Украинская команда" передал на передовую более 3100 дронов, более 80 автомобилей и многое другое оборудование.