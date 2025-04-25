В Украине объединились три ведущих университета, чтобы сохранить и развивать исторические традиции образования, начатые еще в XVIII веке.

Целью созданного консорциума «Collegium Continuum» является возродить духовные, культурные и философские основы украинских коллегиумов и распространить эти ценности в современной академической среде.

Образование с историческими корнями



Идея создания консорциума родилась из осознания того, насколько важно сохранить образовательные традиции, имеющие глубокие исторические корни. Черниговский, Харьковский и Переяславский коллегиумы в XVIII веке были центрами знаний, культуры и духовного развития. Сегодня их преемники — три современных университета — решили возродить это наследие в новом формате.



Кто вошел в состав Collegium Continuum



Вновое образовательное объединение вошли:

Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко (ректор - Олег Шеремет)

Харьковский Национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды (ректор - Юрий Бойчук)

Университет Григория Сковороды в Переяславе (ректор - Виталий Коцур)

Они подписали документ о создании консорциума, который открыт и для других учреждений высшего образования, разделяющих идеи сохранения украинского образовательного наследия.



Кто возглавил объединение



Председателем Collegium Continuum стал Николай Томенко — известный общественный и политический деятель, основатель Фонда Родная страна и доктор политических наук. Его участие подчеркивает общественную значимость инициативы и ее масштаб.

Первый шаг — историческое заседание



Первую официальную встречу участники консорциума провели в стенах Черниговского коллегиума, основанного в 1700 году при поддержке гетмана Ивана Мазепы.

Обращение к ЮНЕСКО



Во время заседания участники приняли обращение в Министерство культуры и стратегические коммуникации. Речь идет о необходимости ускорить рассмотрение досье по включению «Культурного ландшафта города Чернигова» в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

История, обретающая новую жизнь. Консорциум Collegium Continuum — это не только о прошлом, но и о будущем украинского образования, где традиции и современность находят общий язык. Это еще один шаг к сохранению национальной идентичности через знание, культуру и просвещение.