Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что Президент подписал законопроект №1289, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале "Знай.ua" .

Как рассказывает журналистка, президент все же подписал скандальный законопроект №1289.

«После вступления в силу законопроекта №12089 государство может навсегда потерять многочисленное незаконно выведенное имущество», - подчеркивает Екатерина Котенкова.

По ее словам, путь к массовой легализации незаконных земельных схем открыт. Как рассказывает журналистка, закон устанавливает, что если незаконно выведенная из государственной или коммунальной собственности земля находится в руках так сказать добросовестного приобретателя более 10 лет, то ее уже нельзя вернуть обратно. А если суд признает сделку незаконной, добавляет она, то государство или община будет вынуждено выплатить владельцу полную компенсацию, в то же время сами бюджеты не получают никакой компенсации за потерю активов.

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