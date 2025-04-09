Успех любого проекта напрямую зависит от того, насколько эффективно работает команда. Delivery Manager компании Favbet Tech — Дмитрий Крохмалюк делится практическим опытом — как достичь командной синергии, избежать кризисов и выстроить продуктивное взаимодействие.

«У нас каждый проект начинается с оценки рисков и проработки сценариев на случай форс-мажоров. Команда сразу знает, как действовать, если что-то пойдет не по плану. Это значительно снижает уровень стресса и повышает уверенность в процессе», — рассказывает Дмитрий.

По его словам, одна из самых больших трудностей — это формирование новых команд. На старте важно определить четкие цели, структуру и распределить роли.

«Если цель не ясна — это как путешествие без карты. Результат будет непредсказуемым. Каждый участник команды должен понимать свою зону ответственности, иначе возникнет хаос», — поясняет он.

Один из кейсов, в котором командная синергия помогла справиться с кризисной ситуацией, касался неверной оценки ресурсов в начале проекта. Тогда, по словам Дмитрия, команда оперативно отреагировала благодаря трехсторонней коммуникации между заказчиком, техническими специалистами и проектными менеджерами — пересмотрела приоритеты, адаптировала план и успешно завершила работу без потери качества.

Еще один вызов — внешние обстоятельства, которые могут кардинально повлиять на работу. Так, после начала регулярных отключений электроэнергии команда Favbet Tech перешла на облачные сервисы и дополнительно обеспечила сотрудников источниками питания и резервным интернетом.

«Такие решения не только стабилизировали рабочий процесс, но и усилили доверие со стороны клиентов», — отмечает Дмитрий.

Важной составляющей командной синергии в Favbet Tech стало эффективное взаимодействие между техническими и нетехническими командами. Компания внедрила единую экосистему управления проектами с использованием Confluence и Jira, а также практику регулярных коротких встреч (stand-ups). Это помогло повысить уровень взаимопонимания и избежать задержек в выполнении задач.

Среди других эффективных практик — применение методологий Kanban и OKR, а также концепция перекрестного обучения: когда тех специалисты знакомятся с задачами нетехнических команд и наоборот. Такой подход позволяет всем участникам проекта говорить «на одном языке» и избегать недопонимания.

Одним из ключевых принципов в Favbet Tech является постоянный анализ и работа над ошибками. Каждую неудачу здесь рассматривают как точку роста — проводят ретроспективы, совместно анализируют риски и регулярно адаптируют процессы, делая их более устойчивыми к неожиданным ситуациям.

На основе своего опыта Дмитрий выделяет несколько универсальных правил, которые помогают строить командную работу без лишнего стресса:

Планируйте риски и сценарии реагирования. Оценивайте потенциальные угрозы уже на этапе планирования проекта и создавайте понятные сценарии действий — это позволяет быстро реагировать на непредвиденные обстоятельства.

Обеспечьте прозрачность через регулярную коммуникацию. Проводите короткие синки, обсуждайте статусы задач, возможные риски и пути решения. Прозрачность усиливает доверие и сплоченность внутри команды.

Развивайте soft skills. Работайте над развитием эмпатии, активного слушания и эффективной коммуникации. Проводите воркшопы, тренинги и поддерживайте культуру обратной связи.

Формируйте культуру поддержки. Создавайте среду, в которой каждый участник чувствует себя ценным и получает поддержку от коллег. Это помогает быстрее адаптироваться к изменениям и легче преодолевать трудности.

«Командная синергия — это не мгновенный результат, но она стоит усилий. Когда команда работает как единый организм — она способна справиться с любыми вызовами», — подытоживает Дмитрий Крохмалюк.

Он также отмечает, что Favbet Tech продолжает активно развивать подходы к управлению проектами. В планах компании — внедрение регулярных системных демо(System Demo), в рамках которых команды не просто отчитываются о проделанной работе, а демонстрируют реальные результаты последней итерации стейкхолдерам и коллегам. Такой формат позволяет всей проектной группе чётко видеть прогресс и выявлять слабые стороны продукта еще до того, как они станут проблемой.