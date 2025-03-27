Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Сегодня – День памяти Гетмана Украины Ивана Выговского (1657 -1659).



История украинско-московской войны времен Ивана Выговского крайне поучительна и для нынешней войны с русской ордой военного преступника Путина.

Напомню, что после заключения между Украиной и Польшей Гадячского договора 1658 года, более чем стотысячная московская армия весной 1659 года ворвалась в Украину. Она была остановлена ​​под Конотопом. В Конотопской битве 28-29 июня 1658 года украинское войско наголову разгромило 100-тысячную московскую армию под руководством князя Трубецкого. Интересно, что МОСКОВСКИЙ историк С.Соловьев на этот счет писал следующее (в переводе на украинский):





"Цвет московской конницы, отбывший счастливые походы 1654 и 1657 годов, погиб в течение одного дня, и уже никогда потом царь московский не мог вывести в поле такое блестящее войско..." Там же в 11 томе "Истории России..." Сергей Соловьев описывает завершение

"Пленных досталось победителям тысяч пять; несчастных вывели на открытое место и резали, как баранов: так договорились между собой союзники, хан крымский и Гетман Войска Запорожского".



Впоследствии Иван Выговский объяснит жестокость по отношению к московскому войску, которые пришли в Украину якобы для разговоров и примирения. На самом же деле говорит Выговский:

"Вы пришли с большим войском для нашего ИСТРЕБЛЕНИЯ, Борзну вырубили и людей в плен забрали, в чем оправдаться не можете, потому что тамошние люди не только вам никакой причины для нападения не давали, но и вашему войску не противились, а если бы оборонялись, то не скоро бы вы их взяли". Как видим, что и 364 года назад и сейчас Московия хочет нас "освобождать и примирять" и указывать с КЕМ нам ДРУЖИТЬ и КОТОРЫЕ международные ДОГОВОРА ПОДПИСИВАТЬ, убивая наших детей и мирных жителей. Так что ничего не изменилось в ментальности их царей-президентов, да и вообще у всей русской орды.

И еще об одном историческом уроке времен Выговского.

После победы в битве Конотопа казацкая конница с нашими союзниками татарами дошли до Воронежа и Тулы, захватив по дороге около 30 городов. Москву охватила настоящая паника и царь приказал срочно строить дополнительные оборонительные валы и всячески укреплять столицу.

Однако в тогдашней Украине начались внутренние ссоры и борьба против польской и антимосковской ориентации Выговского, которую вели Василий Золотаренко, которым Сомко… В результате 11.09.1659 Гетман Иван Выговский вынужден был сложить булаву. А уже в 1663 году в Нежине, на так называемом "Черном совете", подкупом и обманом к власти приходит Иван Брюховецкий, который подпишет Московские статьи 1665, в соответствии с которыми получает приказ "без задержки" передать московским воеводам городские ключи, пушки и продовольствие. Начинается перепись украинского населения и тотальный сбор налогов в московскую казну.



Поэтому вместо окончательного уничтожения Московщины, которое было так близко, в Украине воцарятся времена РУИНЫ.

Поэтому изучаем нашу историю и снова не повторяем ошибки наших предшественников.

Слава Украине!