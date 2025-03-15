Журналистка Екатерина Котенкова рассказала об уже одобренном в первом чтении законопроекте №12442, который предусматривает уголовную ответственность для ТЦК и ВЛК, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Предлагается установить уголовную ответственность за нарушение порядка проведения медицинских осмотров для определения пригодности к службеи за нарушение порядка призыва граждан на военную службу», - отмечает Екатерина Котенкова.

Как она рассказывает для Politeka, предлагается установить наказание за нарушение военным должностным лицом порядка призыва или принятия на военную службу гражданина, который по закону не подлежит призыву. Кроме того, добавляет журналистка, расширяется круг лиц, которых могут затронуть коррупционные уголовные правонарушения, включая председателей, их заместителей и членов ВЛК.

Однако, отмечает она для Politeka, довольно интересный комментарий по этому законопроекту дал нардеп Фесиенко, он сказал, что военнослужащий, которого незаконно мобилизовали, все равно должен продолжить службу до тех пор, пока не будет судебного приговора в отношении должностных лиц ТЦК и ВЛК.

«Согласно логике власти, условно есть такое: если грабитель ограбил банк, то банк не может возобновить свою работу до тех пор, пока грабитель не получит приговор суда. А если грабителя не поймают? Ну, как-то так», - заключает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Мусиенко сообщил, что Британия и Франция обсуждают удары по Вооруженным силам россии в случае нарушения перемирия.

Также Politeka писала о том, что Бортник об отказе рф идти на 30-дневное перемирие: «На москву можно будет спустить всех собак».





