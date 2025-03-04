Валерий Дубиль, Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" совместно с промышленной компанией "Пожмашина" передали Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины 8 комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с иммерсионной системой охлаждения, устройства Starlink, генераторы и зарядные станции.

Комплексы РЭБ используются для борьбы с вражескими дронами и перехвата связи, что критически важно для подразделений ГУР, выполняющих разведывательные и диверсионные операции на линии фронта и в тылу врага.

Мы понимаем, что поддержка Украины со стороны США и других партнеров может сокращаться. Но это не значит, что наша помощь прекратится. С первого дня войны мы передаем технику, автотранспорт, дроны и другие необходимые вещи для ВСУ, ГУР и других подразделений. Будем продолжать поддержку столько, сколько это нужно для нашей победы», — сказал СЕО ДК «Пожмашина» Олег Аверьянов.

Начальник ГУР Кирилл Буданов неоднократно отмечал, что техническое обеспечение подразделений разведки является одним из ключевых факторов успешного выполнения боевых задач. В последних публичных выступлениях Буданов подчеркивал важность сотрудничества с украинским бизнесом и волонтерскими организациями, которые помогают армии в условиях ограниченного финансирования.

«Для нас важно помогать не только военным на передовой, но и подразделениям, выполняющим критически важные задачи по защите Украины. Благодаря партнерству с бизнесом и волонтерами мы можем снабжать армию современной техникой, которая спасает жизнь и помогает выполнять боевые задачи», — подчеркнул председатель наблюдательного совета БФ молодежной инициативы «Надежда», первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

Передача техники состоялась в рамках системной помощи Силам Обороны Украины, которую фонд и партнеры предоставляют с начала полномасштабного вторжения.

Справка: по данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 3 марта 2025 года, общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения составляют около 878 070 человек, в том числе за последние сутки — 1 350. Также уничтожено 10 252 танков, 21 290 их ракет.