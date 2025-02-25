Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что украинцы могут и не получить обещанные субсидии, если не сообщили об определенных изменениях в Пенсионный фонд, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Как помним, нам обещали, что субсидии будут предоставлять всем нуждающимся. После того, как произошло повышение тарифов на электроэнергию, нам всем начали обещать, что будут давать субсидии, чтобы не переживали, мы даже не почувствуем всего этого», - сообщает Екатерина Котенкова.

Итак, рассказывает она для Politeka, как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда, в 2025 году некоторые украинцы могут потерять государственную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По словам журналистки, право на получение субсидии имеют домохозяйства, предоставляющие на оплату коммунальных услуг более 15% доходов, и размер финансовой помощи рассчитывается индивидуально. Хотя субсидию насчитывают на весь отопительный сезон, объясняет она для Politeka, есть случаи, когда выплаты могут отменить, например, если не сообщить об изменениях в имущественном, социальном положении, если выросли доходы или один из членов домохозяйства находится за границей более 60 дней.

«Простыми словами: нужно сообщать обо всем. Где-то не сообщил – все могут просто не дать субсидию или забрать ее. И есть очень много случаев, когда людям отказывают, но это не значит, что все на этом надо поставить крест и как-то концы с концами сводить, платить за коммуналку. Отказ в субсидии – это конечно неприятно, но с этим можно справиться. Надо знать, как правильно обжаловать решение и какие шаги предпринять, чтобы получить пособие на оплату коммуналки», - заключает Екатерина Котенкова.

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