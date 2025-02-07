Народный депутат Украины Дмитрий Микиша заявил, что демократия демократией, но выборы во время войны проводить нельзя, потому что они приведут к расколу общества.

Об этом он рассказал в программе «Внимание: Кирия».

«Когда меня спрашивают, будут ли выборы, я всегда отвечаю «да», потому что мы демократическая страна, вопрос только – когда. И этот вопрос «когда?» самый главный, он №1. А должны ли быть выборы №1 сейчас? Нет. Я считаю, что нет», – отмечает Дмитрий Микиша.

Во-первых, напоминает он, каждые выборы – это всякий раз раскол общества, просто в мирное время этот период еще можно нормально пройти, эмоции стихают и все мирятся, но во время войны это будет очень плохая история, потому что общество и так максимально напряжено.

«Тем более, почему-то в последнее время все забывают о российской федерации, которая безумные просто средства вбрасывает в этот внутренний раскол. Кстати, одним из тех, кто больше всего кричит о выборах в Украине, является путин. Ему выгоден этот раскол, чтобы он произошел именно сейчас. И они все это готовят с потенциальным желанием гражданской войны, потому что, если это, не дай Бог, произойдет по их планам, это еще хуже отразится на фронте», - предупреждает Дмитрий Микиша.

Так что, констатирует он, эта история с выборами может сыграть очень негативную роль, и это должны понимать все. А что касается США и заявления Кит Келлога, рассуждает гость программы, то, очевидно, они надеются заморозить войну по линии фронта, стабилизировать ситуацию, а потом уже провести выборы в Украине, но на самом деле очень сомнительно, что удастся все так провернуть.

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