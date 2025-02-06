Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" продолжает миссию поддержки защитников Украины. Недавно была осуществлена ​​203-я гуманитарная миссия, направленная на Купянское и Лиманское направления, где ситуация остается напряженной. Миссия фонда состоит в спасении жизней и поддержке тех, кто борется за свободу и целостность Украины.

Совместно с Валерием Дубилем, Олегом Аверьяновым и компанией «Пожмашина» волонтеры фонда передали военным современное оборудование, в частности:

- мощные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) производства «Укравиакостех» с иммерсионной системой охлаждения;

- станции и терминалы Starlink для обеспечения связи;

- медицинские комплексы из Израиля для поддержания здоровья личного состава;

- дроны типа «Мавик» для повышения эффективности разведки и наблюдения.

Гуманитарная миссия также включала доставку необходимого снаряжения и техники для подразделений, выполняющих боевые задания в зоне активных действий.

«С начала полномасштабной войны наш фонд провел более 200 гуманитарных миссий, передав защитникам сотни единиц современного оборудования и техники. Каждая миссия – это еще один шаг к победе, и мы не остановимся, пока не добьемся ее. Особую благодарность хочу выразить компании «Пожмашина» за их системную поддержку армии, которая чрезвычайно важна в это сложное время», – подчеркнул председатель наблюдательного совета БФ «Надежда», первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

Благотворительный Фонд молодежной инициативы «Надежда» помогает украинцам почти 27 лет. Организаторы подчеркивают, что поддержка военных остается приоритетом и подобные миссии будут продолжаться для укрепления обороноспособности Украины.