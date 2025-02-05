Это издание создали Фонд "Рідна країна" и Черкасский государственный технологический университет для украинского воина, волонтера, медика и спасателя.

Основатель Фонда и соавтор издания Николай Томенко обосновал необходимость «Воюющего Шевченко» тем, что Тарас Шевченко был и остается мировоззренческим врагом московщины-россии. Если раньше его цензурировали или запрещали, то во время нынешней войны российская орда изымает из библиотек на оккупированных территориях произведения Шевченко, а памятники Кобзаря расстреливают. Так что наш национальный Отец продолжает воевать за Украину вместе с ВСУ и всем украинским народом, - убеждает Николай Томенко.

После презентации военнослужащие Межвидового центра подготовки подразделений получили издание «Воюющий Шевченко» от команды Фонда «Рідна країна» и витаминные наборы для оздоровления благотворительного Фонда молодежной инициативы «Надежда».

Ученые Национального заповедника «Переяслав» (генеральный директор – Алексей Лукашевич) также анонсировали будущие совместные историко-просветительские и культурологические мероприятия вместе с Фондом «Рідна країна» и военными.