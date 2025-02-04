Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, как теперь будут начисляться субсидии, выплаты ВПЛ, а также предупредила о подорожании тарифов lifecell и стоимости билетов «Укрзалізниці».

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«В январе правительство подчеркнуло ряд важных изменений в предоставлении жилищных субсидий. В частности, в течение 2025 года льготы на жилищно-коммунальные услуги для всех получателей будут предоставляться по единому подходу с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи. То есть будут суммировать, сколько зарабатывает семья, и уже потом будут решать, сколько предоставлять субсидии. Вот и все. Эта адресная помощь, о которой говорила Жолнович, начинает действовать. То есть, не столько, сколько вам хотелось бы получать, а столько, сколько решат сверху», - сообщает Екатерина Котенкова.

Что касается выплат ВПЛ, отмечает она, то здесь все будет так, как было, то есть лицам с инвалидностью, детям – 3 000 грн в месяц, всем остальным – 2 000 грн. Также, добавляет журналистка, с этого месяца ВПЛ начнут получать новый вид помощи – субсидию на аренду жизни, подача заявок началась 29 января.

Кроме того, отмечает она, в феврале завершается подача заявок на получение 1000 от Зеленского, а еще оператор lifecell будет повышать тарифы с 5 февраля по 20 марта, об этом уже сказали открыто.

«Укрзалізниця» с 1 февраля увеличивает стоимость билетов на международные поезда в Польшу и Венгрию за счет уменьшения скидки. В «Укрзалізниці» отметили, что ранее для популяризации международных сообщений удалось согласовать специальные скидки с железными дорогами соседних стран, но из-за удорожания расходных материалов и энергоресурсов просто вынуждены постепенно пересмотреть размер этих скидок», - рассказывает Екатерина Котенкова.

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