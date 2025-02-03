В Украине активизировалась дискуссия о возможных выборах после так называемого перемирия. Политики и общество разделились во мнениях по этому поводу и обвиняют друг друга в содействии коварным планам путина/трампа по отстранению от власти Зеленского и созданию новой «правильной власти» в Украине.
Я же предлагаю проанализировать избирательный вопрос по другому ракурсу, а именно:
Каковы ныне правовые, институциональные и финансовые возможности для проведения выборов в 2025 году?
Если коротко:
на сегодня ТАКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕТ.
Во-первых, действующий Избирательный кодекс не предусматривает возможности проведения ОДНОЧАСНЫХ выборов Президента и Верховной Рады.
Во-вторых, о необходимости обновления «Государственного реестра избирателей» в ЦИКе упомянули лишь в конце 2024 года, потому что сейчас он никоим образом не учитывает реалии пребывания за рубежом миллионов избирателей.
В-третьих, в Бюджете на 2025 год не предусмотрена НИКАКАЯ гривна на проведение выборов.
Можно ли создать предпосылки для выборов в 2025/26 годах?
Ответ также прост:
ОДНОЗНАЧНО МОЖНО.
Как это сделать?
1. Признать работу ЦИК неудовлетворительной и сформировать новый состав независимого и профессионального ЦИК.
Для понимания преступного бездействия ЦИК приведу лишь пример более чем двухлетней оплаты работы члена ЦИК Буглака, который в это время жил с семьей близ Майами. Кроме того члены ЦИК получая одни из БОЛЬШИХ ЗАРПЛАТ в Украине, (члены ЦИК в среднем получают 310 тысяч гривен в месяц, а в целом деятельность ЦИК за период 2022-2025 годы обойдется украинскому народу почти в МИЛЛИАРД гривен) за период с 24 февраля ЧИНОМ не готовились к возможным выборам. Чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать их официальный сайт за этот период.
2. Подготовить с участием экспертов и общественности изменения в ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ.
Среди сложных вопросов:
- проведение одновременных выборов;
- голосование военных и граждан Украины, находящихся за границей;
- проблема создания избирательных округов по системе открытых партийных списков в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях;
- увеличение срока голосования;
- узаконение или не узаконение онлайн-голосования;
- создание равных финансовых и информационных возможностей для участников выборов…
3. Отдельно обозначу необходимость нормирования запрещения на регистрацию кандидатами в президенты, депутаты ВРУ и местных советов нынешних депутатов, которые были избраны от запрещенных партий.
Напомню, что действующий Избирательный кодекс впервые ЧЕТКО определяет условия для получения ПРАВА быть кандидатом в Президенты в части выполнения требования о проживании в Украине «в течение десяти последних перед днем выборов лет». Процитирую 75 статью Избирательного кодекса:
«Особа считается проживающей в Украине…если ее разовый выезд за границу по частным делам не превышает 90 дней, а срок пребывания за пределами Украины каждого годового периода в течение последних десяти лет перед днем голосования на соответствующих выборах не превышал 183 дня». Это означает, что всевозможные Арестович, Мураев и другие политэмигранты не будут иметь права баллотироваться на пост президента.
Это требование не распространяется, скажем на Валерия Залужного, потому что «не является нарушением требования о проживании в Украине выезд лица за границу в служебную командировку, на обучение, в отпуск, на лечение по рекомендации соответствующего медицинского учреждения».
Подобное предписание читаем в 134 статье Избирательного кодекса относительно кандидатов в народные депутаты.
В этом случае, напомню Вам, речь идет о проживании в Украине «за последние пять перед днем выборов лет». Аналогичное требование к ним звучит так:
«Особа считается проживающей в Украине…если ее разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а срок пребывания за пределами Украины каждого годового периода в течение последних пяти лет перед днем голосования на соответствующих выборах не превышал 183 дня». И, конечно, содержится перечень исключений, как и в случае с требованиями к кандидату в Президенты.
Это также означает, что депутаты ВРУ и политики, ныне пересиживающие войну за границей, НЕ будут иметь право баллотироваться в Верховную Раду.
ОБЩИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Дискуссия о возможности проведения выборов в 2025/26 годах не является ПРЕСТУПЛЕНИЕМ или российско-американским ИПСО. Тем не менее, эта дискуссия должна проходить в конструктивной и профессиональной работе по созданию реальных правовых, институциональных и финансовых условий для проведения таких выборов. Потому что еще раз отмечу - на сегодняшний день они ОТСУТНЫ полностью!