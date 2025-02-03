Каковы ныне правовые, институциональные и финансовые возможности для проведения выборов в 2025 году?

Если коротко:

на сегодня ТАКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕТ.





Во-первых, действующий Избирательный кодекс не предусматривает возможности проведения ОДНОЧАСНЫХ выборов Президента и Верховной Рады.

Во-вторых, о необходимости обновления «Государственного реестра избирателей» в ЦИКе упомянули лишь в конце 2024 года, потому что сейчас он никоим образом не учитывает реалии пребывания за рубежом миллионов избирателей.

В-третьих, в Бюджете на 2025 год не предусмотрена НИКАКАЯ гривна на проведение выборов.

Можно ли создать предпосылки для выборов в 2025/26 годах?

Ответ также прост:

ОДНОЗНАЧНО МОЖНО.

Как это сделать?

1. Признать работу ЦИК неудовлетворительной и сформировать новый состав независимого и профессионального ЦИК.

Для понимания преступного бездействия ЦИК приведу лишь пример более чем двухлетней оплаты работы члена ЦИК Буглака, который в это время жил с семьей близ Майами. Кроме того члены ЦИК получая одни из БОЛЬШИХ ЗАРПЛАТ в Украине, (члены ЦИК в среднем получают 310 тысяч гривен в месяц, а в целом деятельность ЦИК за период 2022-2025 годы обойдется украинскому народу почти в МИЛЛИАРД гривен) за период с 24 февраля ЧИНОМ не готовились к возможным выборам. Чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать их официальный сайт за этот период.

2. Подготовить с участием экспертов и общественности изменения в ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ.

Среди сложных вопросов:

- проведение одновременных выборов;

- голосование военных и граждан Украины, находящихся за границей;

- проблема создания избирательных округов по системе открытых партийных списков в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях;

- увеличение срока голосования;

- узаконение или не узаконение онлайн-голосования;

- создание равных финансовых и информационных возможностей для участников выборов…

3. Отдельно обозначу необходимость нормирования запрещения на регистрацию кандидатами в президенты, депутаты ВРУ и местных советов нынешних депутатов, которые были избраны от запрещенных партий.

Напомню, что действующий Избирательный кодекс впервые ЧЕТКО определяет условия для получения ПРАВА быть кандидатом в Президенты в части выполнения требования о проживании в Украине «в течение десяти последних перед днем ​​выборов лет». Процитирую 75 статью Избирательного кодекса:

«Особа считается проживающей в Украине…если ее разовый выезд за границу по частным делам не превышает 90 дней, а срок пребывания за пределами Украины каждого годового периода в течение последних десяти лет перед днем ​​голосования на соответствующих выборах не превышал 183 дня». Это означает, что всевозможные Арестович, Мураев и другие политэмигранты не будут иметь права баллотироваться на пост президента.

Это требование не распространяется, скажем на Валерия Залужного, потому что «не является нарушением требования о проживании в Украине выезд лица за границу в служебную командировку, на обучение, в отпуск, на лечение по рекомендации соответствующего медицинского учреждения».

Подобное предписание читаем в 134 статье Избирательного кодекса относительно кандидатов в народные депутаты.

В этом случае, напомню Вам, речь идет о проживании в Украине «за последние пять перед днем ​​выборов лет». Аналогичное требование к ним звучит так:

«Особа считается проживающей в Украине…если ее разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а срок пребывания за пределами Украины каждого годового периода в течение последних пяти лет перед днем ​​голосования на соответствующих выборах не превышал 183 дня». И, конечно, содержится перечень исключений, как и в случае с требованиями к кандидату в Президенты.

Это также означает, что депутаты ВРУ и политики, ныне пересиживающие войну за границей, НЕ будут иметь право баллотироваться в Верховную Раду.

ОБЩИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Дискуссия о возможности проведения выборов в 2025/26 годах не является ПРЕСТУПЛЕНИЕМ или российско-американским ИПСО. Тем не менее, эта дискуссия должна проходить в конструктивной и профессиональной работе по созданию реальных правовых, институциональных и финансовых условий для проведения таких выборов. Потому что еще раз отмечу - на сегодняшний день они ОТСУТНЫ полностью!