Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Здесь журналисты «Обозревателя» нашли самого богатого пенсионера Украины. Им оказался фанат «русского мира» и орденоносец путина-кучмы-януковича Сергей Кивалов. Однако информация о том, что наш миллионер-пенсионер, только президент частного Международного гуманитарного университета с Багамских островов, не полна. Серий Кивалов как хозяин-президент поздравляет вас с главной страницы ГОСУДАРСТВЕННОГО Национального университета «Одесская юридическая академия и частного Киевского университета интеллектуальной собственности и права, основанного в 2020 году. О том, как патриоты из МОН в 2024 году согласовали для частного Университета Кивалова открытие новых обособленных подразделений в Черновцах, Ивано-Франковске и Черкассах для набора по образовательным программам «Право» и «Правоохранительная деятельность» больше ТИСЯ лиц, я писал еще в июне в прошлом году.

Но самое интересное и печальное другое. Кивалов, как идеолог «русского мира» и фанат путина-кирила, смог не прости выжить в воюющей с российской ордой Украиной, но и остаться в «элите» судебной системы и высшего образования страны и отсудить себе пенсию в 3 миллиона гривен в год!

Почему это произошло?

Кратко напомню историю Позора, НЕМОЧНОСТИ и ПРОДАЖИ власти и правоохранительной системы Украины на примере отношения к Кивалову.

2004 год.

Кивалов, как один главный архитектор кучмовского олигархата, награжден всеми возможными и невозможными наградами и званиями, объявляет Януковича «президентом».

После победы Оранжевой революции против него открывают уголовное дело за фальсификацию выборов.

2005 год.

Президент Ющенко подписывает ему свое фото с дарственным пожеланием, а впоследствии уже глава ЦИК Шаповал вручает Кивалову грамоту и юбилейную медаль.

(Объективности и беспристрастности ради также вспомним, что Петр Порошенко в 2002 году защитил кандидатскую диссертацию именно в Академии Кивалова).

Итак, Кивалов снова «друг власти» и в 2007 году открывает себе ПАМЯТНИК в Одессе.

2010 год.

После победы Януковича на президентских выборах, Кивалов – идеолог «судебной реформы», снова председатель Комитета по вопросам правосудия и соавтор печально известного Закона о региональных языках, принятого в 2012 году.

2014 год.

После «Революции достоинства» СБУ во главе с Наливайченко открывает уголовное введение против Кивалова за сепаратизм.

Генеральный прокурор Махницкий посещает Одесскую юридическую академию и получаю награду из рук Кивалова, а затем уже в статусе экс-генпрокурора защищает диссертацию в Академии Кивалова.

Кивалов снова побеждает очередную власть.

2019 год.

Кивалов сохраняет свое неформальное влияние на судебную систему и все должности в трех Университетах и ​​Президенте Зеленском.

2023 год.

Главнокомандующий ВСУ Залужный защищает диссертацию в Академии, где до сих пор Президентом и реальным хозяином остается Кивалов.

Однако, как борцы с «советскими ректорами» из МОН помогают Кивалову готовить будущих юристов и прокуроров в 2024 году, я написал в самом начале статьи.

Как видим, президенты приходят, отходят и убегают, а Кивалов – ВЕЧНЫЙ.

Ибо, трагедия нашей партийной системы в том, что руководящей и направляющей силой была и остается ОДНА ПАРТИЯ – «ДЕНЬГИ ВСЕ ВСЕ».