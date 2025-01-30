Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Посилити роботу груп оповіщення ТЦК хочуть у Харківському районі. Знаєте, я думаю, що це не тільки у Харківському районі. Тобто це така просто новина, але я думаю, що це стосується всієї України», - повідомляє Катерина Котенкова.

Також, зазначає вона, заступник керівника ОП та екскомандир 93-ї бригади «Холодний Яр» Павло Паліса в інтерв’ю Associated Press заявив, що Україна на завершальному етапі підготовки реформи щодо залучення молоді віком від 18 до 25 років до військової служби. Тобто, констатує журналістка, ця ідея нікуди не ділася.

До речі, зауважує вона, у ДБР пояснили, чому відкрили провадження проти генералів та полковника ЗСУ за прорив кордону на Харківщині. За словами радниці з комунікації директора ДБР Тетяни Сап'ян, це сталося через суспільний резонанс.

Як повідомляла Politeka, Карасьов заявив, що Трамп хоче збудувати у світі глобальний геополітичний Трамп-тауер.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко розповів, чи може за бажанням Каліфорнії відділитися від США стояти росія.