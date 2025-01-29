Политолог Вадим Карасев объяснил, что Трамп – бизнесмен, и отношения с лидерами других стран у него исключительно деловые, так что важно только то, что ему предложат Зеленский и путин.

Об этом он рассказал в своей блоге.

По мнению эксперта, не имеет значение, с кем у Трампа лучше отношения – с Зеленским или путиным. Вот у Трампа с Нетаньяху прекраснейшие отношения, и для него это имело огромное значение, потому что Байден и Харрис пропалестинские, вообще у демпартии большое палестинское крыло.

«Да у него со всеми хорошие отношения, он бизнесмен. В бизнесе они встречаются за столом, пьют вино, ну, хорошие отношения или нет, но они чисто деловые, вот и все. Тут никакого тепла нету, чистый реализм и чистый прагматизм», - подчеркивает Вадим Карасев.

Как он объясняет, Трамп не будет никого обзывать и в лицо плевать, потому что в этом нет смысла, это не даст результата, наоборот, надо присмотреться, ударить по рукам, если не получается, где-то переиграть, позвать специалиста по вопросу и так далее. Так что, утверждает эксперт, Трамп может быть добрым со всем, но в сделке никогда не отступит, он может кинуть или пожать руку, но это не имеет значения, главное – интересы США.

«Надо быть к этому готовыми. Это другой мир. Это мир джунглей, это мир застройщиков, это мир риелторов, девелоперов. Он вышел в каком году? 1980-1990-ые – самые коррумпированные годы в строительстве. Коррупция, нанятые эмигранты, потому что нужен был дешевый труд. Это мир, который построен на особых правилах. Мир застройщиков, девелоперов, строителей. Под чистую снять один вариант, то, что мешает, и построить новый Трамп-тауэр. Теперь он хочет выстроить в мире глобальный геополитический Трамп-тауэр», - заключает Вадим Карасев.

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