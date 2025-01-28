Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда», под руководством Валерия Дубиля, заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, совместно с благотворителями продолжают поддерживать украинские медицинские учреждения, работающие в тяжелейших условиях войны. Недавно в Украину поступило еще 15 швейцарских аппаратов для сердечно-легочной реанимации Easy Pulse. Эту критическую медицину в ближайшее время волонтеры передадут в стабилизационные пункты, военные госпитали и больницы при фронте.

В общей сложности БФ «Надежда» совместно с «Эпицентром» уже передал более 100 таких аппаратов в зоны активных боевых действий. На фронте работает более 200 стабилизационных пунктов, ежедневно спасающих сотни раненых.

«Это критически важная и дорогостоящая техника, которая может использоваться и в стационаре, и во время эвакуации, — подчеркнул председатель наблюдательного совета БФ Надежда Валерий Дубиль. — Наша задача обеспечить врачей всем необходимым для борьбы за жизнь защитников и защитниц».

Фонд продолжает выполнять свою миссию – помогать медикам спасать жизнь.

«Я искренне благодарю всех партнеров. Итого к победе добра над злом», — добавил он.