Политолог Руслан Бортник объяснил, что Трамп будет угрожать путину санкциями, чтобы тот согласился на переговоры о завершению войны против Украины.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, США сейчас будут рассматривают возможность введения вторичных и третичных санкций против рф, а это значит, что пострадают партнеры путина в Индии, Турции, Китае. Это то, утверждает он, на что в свое время не решился Байден, хотя в последние месяцы после проигрыша на выборах его администрация сделала очень много – ввела санкции в отношении энергетического сектора, теневого флота и банковской системы рф.

«Трамп продолжает путину угрожать для того, чтобы сделать путина более договорибельным, угрожать вторичными, третичным санкциями. А москва не спешит ссориться с Трампом, поэтому путин даже поздравил Трампа с избранием и высказал готовность договариваться, говорить. путин действительно считает, что, ну, как минимум сейчас с Трампом на пике его возможностей, на пике его политической агрессии, эмоциональности не стоит ругаться», - утверждает Руслан Бортник.

Вместо этого, констатирует он, путин захочет поссорить Трампа с Зеленским, со Стармером, вот такую игру будет вести россия, сама при этом оставаясь якобы мягкой и пушистой. Тем не менее, предупреждает эксперт, когда дело дойдет до реальных вещей, до переговоров, будет сложно, потому что вообще-то путин хочет говорить не только об Украине.

«Трамп и американская администрация хотят, чтобы этот разговор сохранялся в режиме российско-украинской войны, решения российско-украинской войны, а россия хочет говорить о разделе сфер влияния, о месте россии за геополитическим столом, о признании ее великим государством», - констатирует Руслан Бортник.

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